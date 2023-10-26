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РФ збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі: скільки "Калібрів"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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РФ збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі: скільки "Калібрів"

Ракетоносій. / Фото: Associated Press

РФ має п'ять кораблів в акваторії моря.

Станом на ранок 26 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять кораблів країни-агресорки Росії. Серед них - є підводний ракетоносій з "Калібрами".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Наразі ми спостерігаємо корабельне угруповування в дещо згорнутому складі - це п'ять одиниць в Чорному морі, серед них один підводний ракетоносій, який може нести на собі чотири ракети Калібр", - розповіла вона.

За словами речниці ОК "Південь", це додаткова небезпека. Адже пуски з такого ракетоносія важко виявити.

Як повідомлялося, авіація РФ активізувалася в районі зернового коридору в Чорному морі. Протягом кількох останніх днів було затишшя. Дії РФ вказують на спроби дискредитувати Сили оборони України, а також перешкодити руху суден.

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Дата публікації
Перегляди
2171
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