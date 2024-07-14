РФ збільшила кількість танків-"черепах" на фронті: Forbes оцінив наслідки

Російські військові цієї весни розробили новий вид транспортного засобу на фронті – танк-"черепаха".

Про це йдеться у статті Forbes.

Це броньований танк з імпровізованою бронею, що нагадує сарай, щоб захистити екіпаж і будь-яких пасажирів піхоти від безпілотників FPV. Українські військові зневажливо називають броньовані танки "черепашками" , а нашвидкуруч нанесені листи та решітки називають "шашличною бронею".

Щойно танки-черепахи почали повзати вздовж широкої лінії фронту в квітні, українці почали вигадувати способи їх знищення.

"Російські окупанти свято вірять, що якщо приварити поверх танку захисну конструкцію типу "мангал", то це дасть гарантований захист від дронів. Але оператори групи SkyForce 108-ї бригади ТрО, влучно доводять, що то є зовсім не так. Подвійним ураженням (для тих, хто з першого разу не вірить), спалено вщент ворожий Т-62", – пояснили у соцмережах 108-ї бригади територіальної оборони.

Коли розвідувальний безпілотник спостерігав з висоти, один FPV вдарив танк по його металевому флангу. Невдовзі наблизився другий FPV — очевидно, цілячись у ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка знищила танк.

Такий метод має сенс, адже багато кращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. Відповідно, перший заряд пробиває дірку в броні танка. Другий заряд вибухає всередині танка, щоб завдати максимальної шкоди.

"Метод подвійного ураження групи SkyForce для танків-"черепах" перетворює пару fpv на фактичну тандемну боєголовку. Один безпілотник, щоб зробити отвір у зовнішній броні. Другий дрон завдасть удару під розбитий снаряд", – зазначають у виданні.

Чи зможуть інші бригади скоординувати свої безпілотники, щоб нанести один-два удари, ще невідомо. Також незрозуміло, чи всі "черепахи" однаково вразливі до тандемних ударів, підсумували у виданні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше захопили "танк-черепаху" окупантів.

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