РФ збільшує атаки дронами-камікадзе по Україні: Ігнат пояснив задум ворога

Країна-агресорка РФ останнім часом почала активно використовувати дрони-камікадзе для атак по України.

Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, для росіян використання дронів вигідніше та дешевше.

"Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БПЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне контроль наших партнерів за їх дотриманням", - пояснив він.

Попри це, Ігнат наголошує, що від них загроза теж висока.

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"Ракета летить точно, далеко і швидко. І я б не сказав, що її легше збити. Тут все в досвіді й у силах та засобах, які розташовані в тому чи іншому районі. На сьогоднішній день протиповітряна оборона зосереджена на захисті об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів міст мільйонників та інших міст, які атакує ворог. Де ворог частіше має потенційно завдавати ударів, там буде більше зосереджено сил та засобів", - пояснив механізм розташування ППО Ігнат.

Ігнат зазначає, що відсоток збиття і "Шахедів", і ракет приблизно однаковий.

"Це різні типи повітряних цілей. І для кожної з них є свої засоби, які повинні працювати в тому чи іншому місті", - констатував військовий.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К.

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