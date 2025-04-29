РФ збільшує присутність на Харківщині: чи є загроза оточення обласного центру

Російська армія. / © Associated Press

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Російські військові збільшили свою присутність на Харківщині. Загрози оточення Харкова немає. Чого не скажеш про Куп’янськ.

Про це заявив розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV.

З його слів, для Куп’янська дійсно є загроза вже тривалий період. Йдеться про “так зване напівоточення”.

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“Звісно, до оточення дуже-дуже далеко, але поступово той плацдарм, який є через річку Оскіл, росіяни розширяють і збільшують свою присутність. Просування у них мінімальне там. Не можна говорити, що фронт руйнується… Так, просування є, але не стрімке”, - наголосив експерт.

Щодо Харкова, то окупаційній армії до обласного центру “ще рухатися і рухатися". Ступак наголошує, що паніку не розганяти не варто. Зауважимо, The Guardian писало про те, що осійські окупанти намагаються розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл і ставлять за мету оточити місто Харків.

“Легко бути аналітиком десь за сім тисяч кілометрів і розказувати, що вони туди дійдуть, туди дійдуть, коли ти по факту, на землі не розумієш, які це відстані”, - наголосив Ступак.

Нагадаємо, The Guardian опублікувало матеріал про те, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ. Військові "дуже розчаровані" зусиллями США щодо встановлення миру.

Дата публікації 20:15, 25.04.25 Кількість переглядів 2 Росіяни намагаються просунутися в бік Борової