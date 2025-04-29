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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ збільшує присутність на Харківщині: чи є загроза оточення обласного центру

Значно більша загроза є для Куп’янська, аніж для самого Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Associated Press

Російські військові збільшили свою присутність на Харківщині. Загрози оточення Харкова немає. Чого не скажеш про Куп’янськ.

Про це заявив розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV.

З його слів, для Куп’янська дійсно є загроза вже тривалий період. Йдеться про “так зване напівоточення”.

“Звісно, до оточення дуже-дуже далеко, але поступово той плацдарм, який є через річку Оскіл, росіяни розширяють і збільшують свою присутність. Просування у них мінімальне там. Не можна говорити, що фронт руйнується… Так, просування є, але не стрімке”, - наголосив експерт.

Щодо Харкова, то окупаційній армії до обласного центру “ще рухатися і рухатися". Ступак наголошує, що паніку не розганяти не варто. Зауважимо, The Guardian писало про те, що осійські окупанти намагаються розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл і ставлять за мету оточити місто Харків.

“Легко бути аналітиком десь за сім тисяч кілометрів і розказувати, що вони туди дійдуть, туди дійдуть, коли ти по факту, на землі не розумієш, які це відстані”, - наголосив Ступак.

Нагадаємо, The Guardian опублікувало матеріал про те, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ. Військові "дуже розчаровані" зусиллями США щодо встановлення миру.

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