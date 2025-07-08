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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
387
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2 хв

РФ збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні: Сирський назвав цифру

Олександр Сирський розкрив масштаби повітряних атак РФ, зауваживши, що ворог суттєво збільшив кількість засобів повітряного нападу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська за місяць у 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України.

Про це головком написав у Мережі.

Сирський зазначив, що ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні проти України, нарощує виробництво ракет і дронів. Тож Сили оборони України змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні і технологічні рішення для протидії російській армії.

«Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму — ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей», — йдеться в заяві Сирського.

Він зазначив, що серед головних пріоритетів українського війська — зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія значно збільшила частоту масованих обстрілів України — тепер удари відбуваються щотижня. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що агресорка вийшла на максимум своїх можливостей, використовуючи здебільшого дрони «Шахед» і мінімум ракет. Така тактика дозволяє зберігати темп, але не частіше, ніж раз на тиждень. Також РФ вдосконалила свою стратегію — комбінує удари «Шахедами» з ракетами по ключових цілях. На думку Жданова, основна мета ворога — терор мирного населення, удари по житлу та енергетичних об’єктах, щоб змусити Україну капітулювати.

До слова, за інформацією видання Axios, президент США Дональд Трамп погодився відновити постачання оборонної зброї Україні. У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським очільник Білого дому пообіцяв негайно відправити 10 перехоплювачів Patriot.

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