РФ збільшила використання скидів з отрутою: в РНБО про нову небезпеку на фронті

Хімічна зброя на фронті / © pixabay.com

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Російські окупанти на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За його інормацією, відомо про декілька таких випадків за останній час на Куп’янському напрямку.

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«Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були», — зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосували сльозогінний газ недалеко від лінії фронту в Дніпропетровській області.

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