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- Війна
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РФ збільшила використання скидів з отрутою: в РНБО про нову небезпеку на фронті
Росія продовжує застосовувати заборонену хімічну зброю на фронті і «вдосконалює» її використання.
Російські окупанти на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
За його інормацією, відомо про декілька таких випадків за останній час на Куп’янському напрямку.
«Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були», — зазначив Коваленко.
Раніше повідомлялося, що росіяни застосували сльозогінний газ недалеко від лінії фронту в Дніпропетровській області.
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