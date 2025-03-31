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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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446
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РФ збільшила використання скидів з отрутою: в РНБО про нову небезпеку на фронті

Росія продовжує застосовувати заборонену хімічну зброю на фронті і «вдосконалює» її використання.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Хімічна зброя на фронті

Хімічна зброя на фронті / © pixabay.com

Російські окупанти на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За його інормацією, відомо про декілька таких випадків за останній час на Куп’янському напрямку.

«Фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни. Звичайні терористи, якими завжди були», — зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосували сльозогінний газ недалеко від лінії фронту в Дніпропетровській області.

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