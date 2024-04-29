РФ здійснила 35 обстрілів, було 127 вибухів: окупанти продовжують нищити Сумщину

Від злочинних дій окупантів страждає не лише південь і схід – росіяни продовжують знищувати Сумщину постійними ракетним ударами, обстрілами з артилерії та нальотами БПЛА.

Про ситуацію на прикордонні Сумщині станом на вечір 28 квітня, розповіли в Обласній військовій адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.