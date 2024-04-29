РФ здійснила 35 обстрілів, було 127 вибухів: окупанти продовжують нищити Сумщину

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів Сумської області.
Від злочинних дій окупантів страждає не лише південь і схід – росіяни продовжують знищувати Сумщину постійними ракетним ударами, обстрілами з артилерії та нальотами БПЛА.
Про ситуацію на прикордонні Сумщині станом на вечір 28 квітня, розповіли в Обласній військовій адміністрації.
Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.
- Шосткинська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів).
- Білопільська громада: з території РФ з ворожого безпілотника здійснено скидання боєприпасу (3 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: з ворожого БпЛА відбулися скидання боєприпасів (7 вибухів), атака FPV дроном (1 вибух), артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: з території РФ з гвинтокрила здійснено пуск 4-х ракет (типу НАР) та мінометні обстріли (24 вибухи) та з ворожого БпЛА (квадракоптерного типу) здійснено скидання боєприпасу (1 ВОГ).
- Хотінська громада: обстріли з міномету (10 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни скинули 14 мін.
- Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Шалигинська громада: окупанти скинули 11 мін.
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
Нагадаємо, що посеред білого дня 25 квітня по Сумах прилетіла величезна російська керована авіаційна бомба.
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