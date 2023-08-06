РФ здійснила один із найсильніших комбінованих ударів: експерт звернув увагу на типи ракет

Росія вчергове здійснила масований ракетний удар та атаку дронами по території України у ніч проти 6 серпня. Повітряні сили збили 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. З 5 на 6 серпня окупантами було здійснено один із найсильніших комбінованих ударів останнього часу. Були задіяні крилаті ракети морського та авіаційного базування, гіперзвукові ракети та дрони, зокрема: 13 крилатих ракет "Калібр"; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Про це пише український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На себе звертає увагу застосування трьох Х-47М2 "Кинжал" та поновлення застосування Х-101/555, для чого у повітря піднімалися 14 Ту-95МС. Для запуску 20 ракет – 14 літаків, здатних сумарно запустити 112 ракет. Востаннє Х-101/555 запускали 26 липня. А до того – 26 червня", - пише Коваленко.

Експерт звернув увагу, що ці терміни дивним чином збігаються з виробничими потужностями окупантів з випуску Х-101/555 – 1,5-2 ракети на добу. Проте це не говорить, що росіняи перейшли виключно на застосування того, що виготовили, адже є ще залишки зі зберігання.

"Але в цілому ці проміжки в часі, паузи, не могли не звернути на себе увагу. В іншому, ППО відпрацювала на межі своїх можливостей, особливо по дронам-камікадзе результат 100%", - резюмував він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що основний напрямок удару окупантів був – Хмельниччина. Переважна більшість ракет була збита ППО.

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