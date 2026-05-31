РФ здригалася від потужних вибухів: Генштаб розкрив, які об’єкти опинилися під атакою

У РФ було неспокійно

У ніч проти 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовский» (Саратов). Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

Про це повідомив Генштаб.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора — лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська область).

«Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська область), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська область) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

За результатами попередніх уражень встановлено:

підтверджено ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим)

підтверджено ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області

НПЗ «Саратовский» - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

