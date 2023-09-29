РФ згортає наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна: в ISW назвали причину

Російські окупанти сповільнили свій наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, українські наступальні операції на півдні відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно погіршили наступальні зусилля Росії на цій лінії.

Раніше в ISW писали, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна мали на меті скувати українські сили на цій лінії та відтягнути їх від більш критичних ділянок фронту.

Водночас, російська авіація стала дедалі активнішою на цій лінії, оскільки наземні атаки, очевидно, зменшилися.

За інформацією ISW, протягом останнього тижня окупанти все частіше завдавали авіаударів по цілях на західному (правому) березі Херсонської області та по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку.

"Російська авіація посилює свою активність у Харківській, Луганській та Херсонській областях і, очевидно, менш активна в районах західної Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступальні операції", – зауважують аналітики.

Нагадаємо, що за останні два місяці російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. За словами експертів, такими діями ворог намагався відволікти ЗСУ від контрнаступу у Запорізькій області.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 вересня йшлося про те, що на Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник пояснив, що останніми днями на Лимано-Куп'янському напрямку спостерігається відносне затишшя, проте це не означає, що окупанти відмовилися там від планів про наступ.

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