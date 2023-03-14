РФ жебрає зброю по світу: чи зможуть окупанти подолати "снарядний голод"

Так званий "снарядний голод" тепер є не тільки у "вагнерівців", але й у кадрової армії Росії.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує "24 канал".

Експерт зауважив, що зараз на фронті росіяни використовують 7-8 тисяч боєприпасів на добу, тоді як у червні 2022 року кількість снарядів становила 50 тисяч за добу.

"Росія використовує на напрямках, де вони активно наступають, 7-8 тисяч, іноді до 10 тисяч снарядів на добу. Але порівняйте це з травнем – червнем 2022 року, коли вони могли використовувати й 50 тисяч на добу, коли наступали під Сєвєродонецьком", – сказав він.

За інформацією аналітика, ситуація із забезпеченням армії РФ боєприпасами складна. Необхідну кількість снарядів просто не встигають виготовляти. Саме тому Росія жебрає зброю по світу, а Путін відправив самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до Китаю та Ірану.

"Фактично Росія жебрає зброю по світу, бо це для них наразі це реальний порятунок. Вони не можуть своїми запасами забезпечити надійний тил та підтримку. Тому шукають, звідки б її взяти", – каже Мусієнко.

Експерт розповів, що Киай має найбільші виробничі потужності 152-міліметрових снарядів. Іран, за повідомленнями Sky News, поставив окупантам 300 тисяч снарядів. Цього нібито вистачить Росії на місяць бойових дій.

"Якщо підтримка Росії буде заблокована, вони виключно за допомогою своїх ресурсів не зможуть налагодити і здійснювати до 10 тисяч пострілів на добу", – підсумував експерт.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що конфлікт між Пригожиним і Шойгу досяг апогею.

Власник ПВК "Вагнер" звинувачував Шойгу та Герасимова, що його бойовикам не постачають боєприпаси і влаштували "снарядний голод".

Також стало відомо, що Міноборони РФ витіснило власника "Вагнера" і саме почало вербувати на війну російських зеків на війну.

За інформацією майора запасу ЗСУ, військового експерта Олексія Гетьмана, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч, але зараз їх залишилося близько 7 тисяч. Решту знищили українські захисники.

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