РФ жене в м'ясорубку елітні частини армії, щоб принципово захопити Авдіївку: військовий про ситуацію в місті

Російське військово-політичне керівництво жене в бій елітні частини армії. Окупанти втрачають велику кількість броньованої техніки та особового складу, намагаючись захопити Авдіївку.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

“Вони під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки, вони втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад Російської Федерації та спецназу ГРУ. Тобто це люди навчені, це не "зеки". По факту, частина з них – це еліта російської армії, але вони йдуть всі в м'ясорубку. Тому я вважаю, що в них є якась принципова позиція, незважаючи на будь-які наслідки для себе, вони повинні забрати Авдіївку”, - розповів Олександр Бородін.

Він також додав, що українські військові змогли “максимально сточити дві російські бригади”.

“Так, що вони були вже не БГ, тобто не мали достатньої бойової готовності. Проте їм постійно дають резерви, тобто менше не стає ворога”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що росіяни використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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