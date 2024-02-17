РФ жорстко контролює доступ до інформації на окупованих територіях і нав'язує "рускій мір" – ISW

Російська "влада" продовжує намагатися консолідувати контроль над доступом до інформації людей на тимчасово окупованих територіях.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Так, окупаційний "голова" Херсонської області Володимир Сальдо 16 лютого зустрівся з віцепрем’єр-міністром РФ з питань туризму, спорту, культури та зв’язку Дмитром Чернишенком, щоб обговорити "російські інтеграційні проєкти "для окупованої Херсонщини.

"Чернишенко зазначив, що російська окупаційна влада встановила 17 735 комплектів телесупутників "Русский мир", які охоплюють понад 80% окупованої Херсонської області, і надають можливість мешканцям дивитися російські телеканали для отримання "об’єктивної інформації".

Як зазначають в ISW, окупаційна "влада", ймовірно, використовує російське супутникове телебачення, щоб контролювати інформацію, що поширюється серед жителів окупованих територій.

Нагадаємо, за даними WP, Кремль організував спецоперацію з дискредитації Зеленського.

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