РФ зібрала 50 тис. своїх і північнокорейських військових для наступу на Курщині – New York Times

У виданні припускають, що якщо наступ Росії на Курщині набере обертів, вона може не зупинитися на своєму кордоні, а спробувати відкинути українські сили ще далі

РФ зібрала 50 тис. російських і північнокорейських військових, готуючись розпочати наступ у Курській області.

Про це пише The New York Times.

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За словами офіційних осіб США та України, Кремль зібрав 50 000 військових, включаючи північнокорейські війська, які готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території Курщини, що контролюють Сили оборони.

У новій оцінці США робиться висновок, що РФ нагромадила сили без необхідності виводити війська зі сходу України — її головного пріоритету на полі бою — що дозволяє Москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно.

Українські чиновники кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. На даний момент північнокорейці тренуються з російськими окупантами в крайній західній частині Курщини.

Російсько-північнокорейський наступ назріває, оскільки новообраний президент Дональд Трамп готується знову вступити на посаду з проголошеною метою швидкого припинення війни. Трамп мало говорив про те, як він буде завершувати війну, але обраний віце-президент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти захоплену нею територію України.

Деякі представники американської армії та розвідки стали більш песимістичними щодо загальних перспектив України, зазначивши, що Росія стабільно завойовує позиції як у Курській області, так і на сході України. Офіційні особи кажуть, що невдачі частково є наслідком неспроможності Києва вирішити критичну нестачу чисельності військ.

Один західний чиновник сказав журналістам NYT, що раптове вторгнення України в Курську область у серпні зменшило її сили на полі бою на сході України, зробивши їх уразливими для наступу Росії. Але цей чиновник і офіційні особи США сказали, що Україна все ще має потужну оборону в Курській області і, можливо, зможе утриматися, принаймні деякий час.

Західні та українські офіційні особи кажуть, що прибуття північнокорейських сил є серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни.

Росія навчає північнокорейців артилерійського вогню, базової тактики піхоти і, що особливо важливо, зачистки траншей, заявили американські офіційні особи. Ця підготовка передбачає, що принаймні частина північнокорейських сил братиме участь у лобових атаках на укріплені оборонні позиції України. Американські посадовці очікують, що війська КНДР ще безпосередньо залучать до бойових дій.

На думку аналітиків з США, північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки. Тим не менш, вони припускають, що якщо наступ Росії на Курщині набере обертів, вона може не зупинитися на своєму кордоні, а спробувати відкинути українські сили ще далі – вглиб Сумщини.

Джордж Баррос, аналітик з Інституту вивчення війни, сказав, що незважаючи на цей недосвідченість, північнокорейські сили добре організовані. "Єдине, в чому вони можуть бути кращими за росіян, — це згуртованість і дисципліна", — заявив він.

Представники оборони США заявили, що не знають, чи надішле Північна Корея додаткові підкріплення. Високопоставлений український чиновник сказав, що ГУР прогнозує, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових.

Раніше міністр оборони України Умєров підтвердив, що війська КНДР вступили в бої. Глава Центру протидії дезінформації також підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях.

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