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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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968
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РФ зібрала біля Покровська 110 тис. військових: чи є загроза оточення міста

На Покровському напрямку РФ зосередила максимальне угруповання військ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ / © ТСН.ua

На Покровському напрямку фронту армія РФ зосередила близько 110 тисяч військових. Загарбники намагаються обійти Покровськ і взяти його в оточення.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“На Покровському напрямку противник зосередив максимальне угруповання військ. За даними українських військових, близько 110 тисяч особового складу. Для такої невеликої ділянки фронту це дуже-дуже багато. Тому противник так відчайдушно намагається лізти вперед”, — наголошує він.

Грабський каже, що протягом останніх кількох днів росіяни намагаються обійти Покровськ зі сходу, щоб прорватися на північ від траси, яка з’єднує Покровськ і Костянтинівку. Ворог прагне розширити так зване вклинення на цій дорозі. Частково йому це вдається.

“Але говорити про те, що найближчим часом буде якась серйозна зміна ситуації, навряд чи доводиться”, — вважає експерт.

На Покровському напрямку російські війська зазнають великих втрат. Зокрема, з цієї причини у них зменшується інтенсивність бойових дій і кількість боєзіткнень. Експерт вважає, що на якийсь час буде невеликий перепочинок для того, щоб перегрупуватися.

“На жаль, і противник користуватиметься цим перепочинком, щоб накопичити свої ресурси, спробувати далі атакувати українські війська. Сказати про те, що на сьогодні Покровську й Мирнограду загрожує серйозне оточення, навряд чи доводиться. Для цього у противника недостатньо ресурсів, незважаючи на те, що сил у нього багато”, — підсумував Сергій Грабський.

Нагадаємо, Yahoo News пише про те, що Росія тисне з двох боків розпочала масштабний наступ на Покровськ і Сумську область. Україна стримує атаки на двох фронтах. Обидві сторони намагаються зміцнити свої позиції до настання осені, яка традиційно сповільнює перебіг бойових дій.

За словами оглядача Дениса Поповича, в Сумській області українським Силам оборони вдалося зупинити літній наступ окупаційної армії РФ. Тим часом наступ росіян на Донеччині триває. Втім, і там загарбники не досягають поставлених цілей. Прорвати фронт їм не вдається.

Тим часом Генштаб ЗСУ спростовує заяви РФ про окупацію села в Дніпропетровській області. Дачне надалі залишається під контролем Сил оборони України.

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