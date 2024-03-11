РФ зібрала сили для штурму плацдарму на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація наразі

Після дводенної тиші без штурмів, зібравши сили, росіяни здійснили 4 штурмові атаки.

Російські окупанти збирають усі можливі сили, аби вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Це їхня головна мета.

Про це пише пресслужба Сил оборони півдня України.

Після дводенної тиші без штурмів, зібравши сили, росіяни здійснили 4 штурмові атаки.

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Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

"Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції та здійснюють заходи щодо розширення плацдарму", – запевнили Сили оборони півдня України.

Своєю чергою окупанти тримають темп активної аеророзвідки, здійснюють артилерійські обстріли, застосовують велику кількість ударних дронів різних модифікацій з уражаючими елементами.

Ситуація у Чорному морі

В Азовському морі на бойовому чергуванні так і залишається 1 корабель ворожого флоту. Ракетоносії і інші кораблі в Чорному морі з пунктів базування не виходили.

Нагадаємо, що міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу ще наприкінці лютого "відзвітував" Путінові про нібито захоплення Кринок і ліквідацію українського плацдарму на лівобережжі Дніпра.

Звісно, ця інформація не відповідала дійсності і її спростували у ЗСУ.

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