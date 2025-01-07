РФ зіткнулася з нестачею військових ресурсів: експерт оцінив, як ворог компенсуватиме втрати

Зараз агресорка Росія набирає до війська менше особового складу, ніж втрачає на полі бою. Зокрема, про це свідчать дослідження німецьких спеціалістів.

Окупанти матимуть серйозні проблеми з набором людей до армії, висловився військовий оглядач Денис Попович в розмові з "24 Каналом".

Експерт наголошує, що надалі Росія не встигатиме компенсувати втрати на фронті. Це матиме акумулятивний ефект, вважає Попович.

"Яким чином це "лікується"? Або подальшим збільшенням одноразових виплат контрактникам, які й так в декілька разів були підвищені у 2024 році. Але тут постає запитання, чи вистачить грошей (в бюджеті Росії – Ред.), адже вони теж закінчуються", – каже військовий оглядач.

Другий варіант, за словами Поповича, - це оголошення мобілізації, як це було в РФ восени 2022-го. Втім, поки диктатор Путін її не оголошує. Що більше - робити це з певних міркувань не збирається, каже експерт.

"Очевидно, що Росія далі буде намагатиметься проводити рекрутинг, заманюючи людей в армію довгим рублем", - спрогнозував Попович.

Військовий оглядач дотримується думки, що до початку переговорного треку Росія кидатиме все більше і більше сил в пекло війни, аби захопити якнайбільше територій.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про втрати Росії станом на 7 січня. ЗСУ знищили 800 010 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1970 військових.

Читайте також: