Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"РФ зламається, якщо буде 85 тис. ліквідованих окупантів": Арестович назвав втрати армії Росії та ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
1032
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"РФ зламається, якщо буде 85 тис. ліквідованих окупантів": Арестович назвав втрати армії Росії та ЗСУ

Фото: скриншот з відео

Російські окупанти на фронті щодня втрачають 100-200 військових.

Довоєнні розрахунки показували, що Росія почне програвати, якщо на війні проти України втратить 85 тис. загарбників. 

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович. 

"Втрати кадрової російської армії десь 45 тис. військових, не менше. А якщо брати ПВК, то там десь 12-15 тис. людей. Якщо брати "Л/ДНР", то там десь тисяч 25 вбитих. Довоєнні розрахунки говорили, що РФ зламається, якщо вона втратить 85 тис. військових. Це рахували кадрову армію. Це вже близько. Щоденні втрати РФ, залежно від дня, - 100-200 людей, у нас - 30-70. Тобто цифри можуть бути 1:4", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, Арестович назвав кілька причин, чому Росія не атакувала ракетами Київ.

Також Залужний назвав кількість загиблих у війні з РФ українських воїнів

Читайте також:

Потужна промова Зеленського на Радбезі ООН

Потужна промова Зеленського на Радбезі ООН

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1032
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація