"РФ зламається, якщо буде 85 тис. ліквідованих окупантів": Арестович назвав втрати армії Росії та ЗСУ

Довоєнні розрахунки показували, що Росія почне програвати, якщо на війні проти України втратить 85 тис. загарбників.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Втрати кадрової російської армії десь 45 тис. військових, не менше. А якщо брати ПВК, то там десь 12-15 тис. людей. Якщо брати "Л/ДНР", то там десь тисяч 25 вбитих. Довоєнні розрахунки говорили, що РФ зламається, якщо вона втратить 85 тис. військових. Це рахували кадрову армію. Це вже близько. Щоденні втрати РФ, залежно від дня, - 100-200 людей, у нас - 30-70. Тобто цифри можуть бути 1:4", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович назвав кілька причин, чому Росія не атакувала ракетами Київ.

Також Залужний назвав кількість загиблих у війні з РФ українських воїнів.

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