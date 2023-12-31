РФ зменшила кількість атак авіабомбами на одній з ділянок фронту – Тарнавський доповів про ситуацію

Командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби – 16 авіаударів, крім Донеччини.

Про це він написав у Telegram.

"Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар’їнському напрямку. Загалом противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар", - йдеться у повідомленні.



Тарнавський також розповів, що РФ за добу втратила 466 загарбників та 52 одиниці військової техніки.

"Зокрема, вісім танків, сім ББМ (бойові броньовані машини – ред.), 16 артсистем, 32 БПЛА, чотири одиниці спецтехніки та 15 автомобілів. З цінного, що знищили наші воїни - ЗРК "Бук-М" (зенітно-ракетний комплекс, – ред.), САУ 2С19 "Мста-С" (самохідна артустановка – ред.) та самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 міліметрів. Злетіли у повітря чотири склади боєприпасів ворога", - резюмував бригадний генерал.

Нагадаємо, Гуменюк відповіла, чи завдасть Росія удару по Україні у новорічну ніч.

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