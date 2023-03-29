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РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, проте загроза атаки "Калібрами" все ще є

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, проте загроза атаки "Калібрами" все ще є

Фото: flot.sevastopol.info

Загалом Росія тримає у трьох морях 12 бойових кораблів.

Станом на ранок середи, 29 березня, у Чорному морі  на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них один носій "Калібрів", загальний залп – 4 ракети.  

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі на чергуванні перебуває один російський корабель – ракети відсутні.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії "Калібрів", загальний залп складає до 20 ракет.

Нагадаємо, у Чорному морі зросла мінна небезпека через шторм, людей попереджають про загрозу детонування.

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Дата публікації
Перегляди
410
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