РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, проте загроза атаки "Калібрами" все ще є

Станом на ранок середи, 29 березня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них один носій "Калібрів", загальний залп – 4 ракети.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі на чергуванні перебуває один російський корабель – ракети відсутні.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії "Калібрів", загальний залп складає до 20 ракет.

Нагадаємо, у Чорному морі зросла мінна небезпека через шторм, людей попереджають про загрозу детонування.

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