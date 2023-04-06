РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але в ЗСУ попереджають про загрозу

Країна-агресорка Росія зменшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, адже погіршується погода. Втім, рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Окупанти можуть завдавати точкових ударів.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Напередодні окупанти зменшили загальне угрупування кораблів в акваторії моря.

"Наразі на чергуванні в чорному морі перебувають два підводних, два надводні ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 одиниць", - розповіла вона.

Незважаючи на це, зауважила Гуменюк, рівень ракетної загрози військові оцінюють як "дуже високий". Разом з тим, наголосила представниця ЗСУ, окупанти економлять таке озброєння.

"Хоча погода псується, і, ймовірно, буде ще маневрування і заведення в пункти базування, пильність втрачати не можна. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові удари, хоча очевидно економлять таку зброю", - попередила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомляли, що російська війська через провали на фронті вдалися до нової тактики у повітрі. Вони прив'язують до безпілотників розривні гранати і скидають там, де є скупчення людей.

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