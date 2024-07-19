РФ зменшила наступальні дії на одному з напрямків: що відомо

Втрати окупантів на Донеччині чималі.
Російська окупаційна армія зменшила наступальні дії на Покровському напрямку. Втім, ця ділянка фронту на Донбасі залишається однією із найгарячіших.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
"Напрямок надалі залишається таким, яким і був - найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал. Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь. За минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак", - розповів Волошин.
Окупанти штурмували в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Зокрема, на Покровському напрямку фіксувалось майже до 50 штурмів на добу.
Разом з тим втрати окупантів на напрямку є чималими. Лише за минулу добу було знищено більше 200 терористів, кілька броньованих машин, артилерійські системи й не тільки.
Нагадаємо, українські Збройні сили відійшли з Урожайного Донецької області. Російські війська майже вщент розбили населений пункт. Також було зруйновано позиції українських військових.