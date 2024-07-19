РФ зменшила наступальні дії на одному з напрямків: що відомо

Російська окупаційна армія зменшила наступальні дії на Покровському напрямку. Втім, ця ділянка фронту на Донбасі залишається однією із найгарячіших.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Напрямок надалі залишається таким, яким і був - найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал. Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь. За минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак", - розповів Волошин.

Окупанти штурмували в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Зокрема, на Покровському напрямку фіксувалось майже до 50 штурмів на добу.

Разом з тим втрати окупантів на напрямку є чималими. Лише за минулу добу було знищено більше 200 терористів, кілька броньованих машин, артилерійські системи й не тільки.

Нагадаємо, українські Збройні сили відійшли з Урожайного Донецької області. Російські війська майже вщент розбили населений пункт. Також було зруйновано позиції українських військових.

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