РФ зменшила атаки "Калібрами" з Чорного моря: Плетенчук назвав причину

Атака "Калібром".

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Російські війська рідше застосовують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря під час обстрілів України. Причиною може бути їхня мала ефективність.

Про це заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цього місяця в нас підтверджено одне застосування - 21 (липня - Ред.). В принципі це вже для московитів досить стала практика, тому що попередні місяці, якщо брати весну, вони використовували носії раз на місяць", - розповів Плетенчук.

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У червні російська армія кілька разів застосовувала "Калібри" з акваторії Чорного моря. Втім, після цього низький темп атак повернувся. Застосовувати максимальну кількість носіїв одночасно ворог не ризикує. Причиною може бути те, що українська ППО часто їх збиває. Окрім того, підготувати кораблі до пусків - це досить непростий процес.

"Сказати, що в них є якийсь дефіцит цих ракет - точно не можу. Те, що вони не перебувають у пункті постійної дислокації в Севастополі, звісно, накладає такий відбиток на їхній спосіб використання", - розповів представник ВМС.

Плетенчук зазначив, що в Чорному морі все ще є проблеми мін і загрози ударів балістикою з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук розповідав, що ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається досить незмінною. В Азовському морі російських кораблів майже рік як немає. У Чорному - російські військові продовжують використовувати підводні човни, оскільки їх набагато складніше виявити й знищити. Надводні кораблі при цьому залишаються в пунктах базування.

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