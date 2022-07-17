РФ зміцнює оборонні позиції на півдні, готуючись до загрози з боку ЗСУ - британська розвідка

Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном.
Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Заходи включають переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, а також у Херсоні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Російські сили також посилюють заходи безпеки в Мелітополі.
"Українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви (Володимира Зеленського - ред.) про майбутні наступальні операції, щоб витиснути РФ з окупованих територій це підтверджують", - йдеться у дописі.
Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступи, що пов'язується і з нещодавньою "інспекцією" глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, а також окупанти бояться атак, які Україна здійснює по командних пунктах, логістичних вузлах.
"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - зазначають у розвідці.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.
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