РФ зміцнює ресурси Росгвардії через потрясіння у сфері внутрішньої безпеки – розвідка Британії

Держдума РФ влітку дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.
Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Там зазначили, що від жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а від січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР".
У розвідці також додали, що РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частині Росгвардії.
Крім того, у липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.
"Нові можливості разом з поповненням Росгвардії досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - зазначає британська розвідка.
Нагадаємо, за даними ISW, армія РФ має на меті захопити решту Луганської області та просунутися до Харківської та Донецької областей.
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