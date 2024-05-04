РФ змінила кількох високопоставлених командирів: у ISW назвали причину

РФ зробила нові кадрові перестановки в армії готуючись до нових атак.

Російські війська готуються до нових наступальних дій на сході України. Зокрема, через це там змінили кількох високопоставлених командирів.

Аналітики ISW проаналізували наміри росіян.

Міноборони РФ упродовж останніх місяців змінило кількох російських командувачів високого рівня. Зокрема, командувача Східним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузьменка на генерал-лейтенанта Олександра Санчика, а командувача Південним військовим округом генерал-полковника Сергія Кузовлєва на генерал-полковника Геннадія Анашкіна.

Змінився і командувач Західним військовим округом генерал-полковник Євген Нікіфоров. Тепер він є начальником штабу Сухопутних військ Росії.

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Аналітики також зазначають, що генерал-лейтенанта Олексія Подівілова призначили начальником штабу SMD і що посада начальника штабу SMD наразі вакантна.

"Командувачі російських військових округів останнім часом також керували відповідним "угрупуванням сил" в Україні. Ймовірно, нові командувачі взяли на себе відповідальність за відповідне угруповання військ свого військового округу", - йдеться в повідомленні.

Тим часом у ГУР зробили гучну заяву щодо нових загарбницьких планів Росії. За словами заступника Буданова Вадима Скібіцького, найближчим часом під загрозою можуть опинитися дві області України.

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