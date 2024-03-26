РФ змінила тактику атак по енергетиці Україні: експертка назвала два фактори

Зокрема, ворог намагається "вибити" з енергосистеми саме маневрувальні потужності.
Під час атак по енергетичній інфраструктурі України 2024 року Росія використовує іншу тактику. Вона достатньо відрізняється від попередньої, яка призвела до блекаутів 2022 року.
Про це розповіла незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна, повідомляє "Телеграф".
Експертка вказала на два помітні зараз фактори щодо зміни тактики РФ у її атаках по українській енергетиці. Зокрема, тепер на одну ціль ворог спрямовує декілька ракет.
"Наприклад, по ДніпроГЕС поцілило вісім ракет. І навіть якщо ми маємо захищену трансформаторну підстанцію, то коли 5-10 "Шахедів" летить на одну ціль, захисні споруди не витримують", – звернула увагу Кошарна.
Крім того, додала вона, окупанти мали на меті зруйнувати синхронізацію української енергосистеми з Євросоюзом. Саме тому під російську атаку потрапив західний регіон держави.
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Другим складником нової тактики експертка назвала той факт, що ворог намагається "вибити" з енергосистеми саме маневрувальні потужності.
"В чому суть: більш як 50% української електроенергії виробляють на АЕС, але для них потрібні маневруючі потужності – станції (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС), які швидко можна "увімкнути" в пікові години споживання, щоб зберігати баланс в енергосистемі", — пояснила Кошарна.
Нагадаємо, протягом останніх днів РФ намагається спроб знеструмити всю Україну. Так, 25 березня окупанти атакували дронами Миколаїв та Одесу. В останній запроваджені екстрені відключення світла. Досі оговтуються від ударів у Кривому Розі, а в Харкові руйнування об’єктів критичної інфраструктури – наймасштабніші.
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