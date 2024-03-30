РФ змінила тактику ударів по інфраструктурі України – у ISW назвали нові цілі окупантів

Росія розширила набір цілей для атак по критичній інфраструктурі України.
Окупаційна армія Росії знову почала завдавати масштабних ударів по критичній інфраструктурі України, зосередившись на гідроелектростанціях (ГЕС).
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, під час ударів 28-29 березня російські війська обстріляли Канівську та Дністровську ГЕС у у Черкаській та Чернівецькій областях.
"Також українські чиновники повідомили, що російські удари були спрямовані по невизначеній критичній інфраструктурі в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, а російські воєнкори стверджували, що російські війська завдали ударів по Криворізькій ТЕС і Середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області", - пишуть аналітики.
Крім того, російські удари 22 березня суттєво пошкодили Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі, і об’єкт, ймовірно, деякий час не працюватиме.
"Нова схема Росії з ураження українських дамб і гідроелектростанцій є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях", - зазначають в ISW.
Раніше ISW оцінювало, що російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути спрямовані на погіршення оборонно-промислового потенціалу України та що російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони в новій спробі зруйнувати енергетичну мережу України.
Нагадаємо, Зеленський назвав ГЕС, які були цілями РФ під час масованої нічної атаки.
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