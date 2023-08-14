РФ змінила тактику застосування "шахедів" для ударів по Україні: чому іранські "мопеди" так важко збити

Наєв пояснив, що "шахеди" складно збивати, тому що важко встановити точний маршрут прольоту "мопеда".

Останнім часом російські окупанти змінили тактику застосування ударних дронів типу "Shahed".

Що нового придумали росіяни, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, окупанти продовжують застосовувати "шахеди" переважно в нічний час на малих висотах.

"Проте побудова маршрутів постійно змінюється. Противник намагається застосовувати дрони з урахуванням рельєфу місцевості", – каже Наєв.

Генерал пояснив, що "шахеди" складно збивати, тому що важко встановити точний маршрут прольоту "мопеда" для своєчасного реагування мобільними вогневими групами.

Наєв підтвердив, що виявлення "шахедів" здійснюється в основному акустично (по звуку двигуна).

"Визначити напрямок їхнього польоту в нічний час доволі складно. При відсутності візуального контакту знищити повітряну ціль, не знаючи її точного положення в повітряному просторі, це складна задача, але слід відмітити, що ми з нею намагаємось впоратись. Перевагу мають звичайно комплекси, які самостійно виявляють повітряні цілі за допомогою РЛС", – пояснює командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Чи виготовляє РФ "шахеди" на своїй території

"Дуже багато заяв, але поки що не встановлено такого масового серійного виготовлення "шахедів" на території Росії", – сказав Наєв.

Раніше аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research (CAR) заявили, що Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію "шахедів".

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