РФ змінить тактику ракетних ударів: експерт назвав чотири регіони, які під найбільшою загрозою

На думку експерта, нова тактика буде не менш ефективною, ніж масштабні атаки,я кі були минулоріч.

Росія змінить тактику ракетних атак. Вони намагатимуться знищити енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох або трьох областях. Зокрема, загроза зберігається для прифронтових регіонів - Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

"У росіян є досвід 2022 року, коли вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Україна більша за масштабом країна, аніж Ізраїль, тому 800 ракет – це не так вже багато. Ми пам’ятаємо, як у жовтні минулого року вони випускали по 100-120 ракет за один раз. Тобто 800 ракет – це фактично вісім масштабних пусків. Водночас змінився асортимент ракет. Більшість з них – це "Іскандери". Вони не можуть вражати цілі на великій дальності. Наприклад, вони не можуть дотягнутися до західних чи центральних регіонів. Їхня дальність досить обмежена", - розповів він.

За його припущеннями, ракет повітряного базування, які мають дальність 2,5-3 тисячі кілометрів, у РФ досить небагато.

"Минулого року вони намагалися знищити всю систему одночасно, у всіх областях України, і це їм не вдалося. Масштабного блекауту в нас не було. Тому я вважаю, що вони зосередяться на вибиванні енергетичної інфраструктури в якійсь одній, двох або трьох областях. Тому що цього запасу ракет для масштабних нальотів явно недостатньо. І такий підхід, на жаль, може бути ефективним", - вважає він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Галущенко розповів, що РФ буде намагатися атакувати енергосистему України.

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