РФ змінює стратегію на фронті: куди кинули резерви - ISW

Російські війська змінюють підходи до ведення бойових дій на фронті, зосереджуючи зусилля на наступі в районі Гуляйполя, однак ця стратегія поки не приносить відчутних результатів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російське командування зробило ставку на наступальні дії в зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії на захід від Гуляйполя, замість того щоб посилювати оборону на інших ділянках, зокрема в напрямку Олександрівки, де українські сили активно контратакують.

Попри це, суттєвого просування росіянам досягти не вдалося. Водночас українські підрозділи в останні дні продовжують контрнаступальні дії в цьому районі, що ускладнює реалізацію планів РФ.

Для посилення наступу російське командування перекинуло додаткові сили, зокрема підрозділи морської піхоти та мотострілецькі бригади. Водночас на інші напрямки, де тривають українські атаки, було направлено значно менше підкріплень, що свідчить про дисбаланс у розподілі ресурсів.

Окремо у звіті зазначається, що Росія почала активніше використовувати стратегічні резерви. Їх розгортають одразу на кількох напрямках — Гуляйпільському, Запорізькому та в районі Олександрівки. Метою є як нарощування темпів наступу, так і стримування українських контратак.

Водночас навіть залучення резервів не дало Росії суттєвих тактичних успіхів. Українські сили продовжують тиснути на окремих ділянках, змушуючи російське командування перекидати сили з одних напрямків на інші.

У звіті також звертається увага, що українські контратаки створюють для РФ складні дилеми, які призводять до перенапруження військ. Зокрема, росіяни змушені відволікати ресурси від пріоритетних напрямків, таких як Донеччина та так званий «фортифікаційний пояс».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська, ймовірно, вже почали використовувати свої стратегічні резерви, однак, попри значні втрати, їхня чисельність на фронті продовжує зростати.

Аналітики ISW підсумовують, що зміна стратегії та залучення резервів поки не дозволяють Росії досягти вирішальних результатів, тоді як дії українських сил продовжують зривати плани противника на ключових напрямках.

