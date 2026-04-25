РФ змінила тактику: масово застосовує дрони «Молнія»

Безпілотник Молнія / © Укрінформ

Реклама

На лінії бойового зіткнення зафіксовано зміну тактики російських військ — противник поступово відмовляється від дорогих ударних безпілотників на користь дешевших і простіших дронів «Молнія».

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов у Facebook.

За його словами, на всіх ділянках фронту спостерігається зменшення використання складних і дорогих ударних БпЛА, натомість зростає кількість застосувань «Молній».

Реклама

Зазначається, що для передачі відеосигналу противник використовує потужні передавачі VTX на рівні 5–10 Вт, а також спрямовані антени, що дозволяє збільшувати дальність зв’язку.

У зв’язку з цим наголошується на необхідності посилення засобів радіоелектронної боротьби, зокрема тих, що здатні ефективно придушувати відеоканали управління.

Водночас, за словами фахівців, наявні системи РЕБ частково ефективні проти каналів управління «Молніями», однак потребують розширення можливостей для точнішого виявлення частот.

Зазначається, що широкодіапазонне придушення не дає стабільного результату через велику кількість робочих частот.

Реклама

За даними експертів, російські війська вивчили особливості українських систем РЕБ і адаптують свої дії, враховуючи їхні обмеження.

Зокрема, противник використовує частотне перестроювання в діапазоні 300–600 МГц і вище, що зменшує дальність управління, але ускладнює протидію.

Крім того, масове застосування «Молній» розглядається як спроба перевантажити українські підрозділи протидронової оборони.

Реклама

