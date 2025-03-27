РФ змінила тактику завдавання ударів "Шахедами": чому точкових атак стало більше

РФ збільшила кількість застосування Шахедів / © ТСН.ua

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Нова тактика окупантів для завдавання "точкових" ударів "Шахедами" по окремо взятому місту спрямована на ослаблення українських систем ППО.

Таку думку висловив керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук, передає FREEДОМ.

"Те, що змінилася тактика застосування повітряних ударів — це факт. Кількість "Шахедів", які Росія запускає по наших мирних містах і селах, за останній місяць збільшилася вдвічі, а якщо рахувати від осені минулого року – вчетверо", – сказав Лакійчук.

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Експерт зауважив, що усі останні атаки росіяни проводили за однією і тією ж схемою: максимальна концентрація засобів ураження на одну ціль у конкретному населеному пункті. За його словами, ворог використовує велику кількість дронів, щоб гарантовано протиснути українську ППО. Така тактика дає можливість якійсь частині російських дронів прорватися до своїх цілей.

"І це ще вони не використовують крилаті ракети. Спасибі нашим захисникам, які дуже вдалим ударом знесли склади боєприпасів на аеродромі “Енгельс-2″ в Саратовській області РФ, звідки злітали Ту-95. За деякими даними, там було знищено майже сотню крилатих ракет, а це три або чотири ракетні нальоти на Україну”, – зазначив Лакійчук.

Водночас висока інтенсивність бойових дій на фронті, на його думку, не пов’язана з процесами щодо мирних переговорів.

Нагадаємо, що останніми днями Росія ще більше посилила свої удари. Ворог вибирає одне місто і спрямовує туди багато "Шахедів". Останніми днями під ворожі атаки зокрема потрапили Кропивницький, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Київ та інші.

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