РФ знала про загрозу вторгнення до Курської області: чому в Кремлі нічого не вдіяли

ЗСУ досягли оперативної несподіванки під час заходу на територію РФ.

Агресорка Росія місяцями знала про українські плани щодо наступу на Курську область. Втім, Москва нічого не зробила для усунення такої загрози.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадали статтю The Guardian, автори якої з посиланням на документи, які потрапили до рук ЗСУ в Курській області, повідомили, що російські війська, дислоковані там від кінця 2023-го неодноразово попереджали російське військове командування про можливість наступу українців на Курщину. Втім, у Москві не реагували.

"Влада РФ не доклала жодних зусиль, щоб підвищити готовність своїх військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або побудувати додаткові фортифікаційні споруди уздовж кордону. Влада вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курської області", - наголошують в ISW.

Це підтверджує оцінку фахівців Інституту про те, що ЗСУ досягли оперативної несподіванки під час заходу на територію РФ незважаючи на те, що РФ було відомо про можливість вторгнення.

"Хоча російські війська знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість", - зазначили аналітики Інституту.

Вони додали, що ЗСУ також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи.

Нагадаємо, The Guardian, посилаючись на захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії, повідомило, Росія передбачала вторгнення ЗСУ до Курської області ще за кілька місяців до цього. В одному із записів від 4 січня йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.

Росія заздалегідь знала про Курську операцію ЗСУ

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