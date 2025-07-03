РФ знімає ППО з Донеччини: партизани дізналися, що окупанти збираються рятувати

У Криму буде більше ППО

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Росіяни почали активно перекидати засоби протиповітряної оборони з тимчасово окупованого Донецьку до Криму, вважаючи півострів більш пріоритетним напрямком для захисту.

Про це повідомляють партизани руху «АТЕШ».

За даними підпільників, така передислокація створює передумови для зростання кількості влучань по російських військових об’єктах на Донеччині.

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Вони також стверджують, що російські солдати намагаються приховати стратегічно важливі цілі, зокрема командні пункти та склади боєприпасів, однак це вдається з труднощами.

«Зокрема, йдеться про штаб 8-ї армії та склад боєприпасів у Харцизьку», — заявили в «АТЕШ».

Раніше партизани повідомили, що родини офіцерів у паніці тікають з Криму. Агенти представників руху підпілля розповіли, що у терміновому порядку окупований Крим вже залишили майже всі сім’ї старшого офіцерського складу ЧФ російських загарбників.