РФ знизила кількість ракет для обстрілів України: у Defense Express назвали можливі причини

Наразі дійсно можна підтвердити, що росіяни стали використовувати менше ракет для обстрілів України.

Якщо тенденція зниження кількості ракет під час російських атак буде зберігатися, тоді можна буде назвати правдиві причини, чому це сталося.

Таку думку в етері Еспресо висловив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він заявив, що наразі дійсно можна підтвердити, що росіяни стали використовувати менше ракет для обстрілів України.

"Після рекордних ракетних атак, зараз Росія дійсно зменшила кількість засобів для ударів по території України. Втім, зараз дуже складно називати причини й апелювати тим, що у ворога закінчуються засоби чи є якісь інші серйозні причини. Водночас якщо проаналізувати кількість атак і ракет, які ворог застосовував у минулих ударах по Україні, то зрештою це дійсно не ті масштаби, які були у 2023 та 2024 роках", - вважає Катков.

Він заявив, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових ракет, але також не модна виключати того, що загарбники накопичують ракети, тому наразі зменшили інтенсивність атак.

"Темп ракетних атак по території України диктується саме часом виробництва засобів. Так, ворог може накопичувати ракети. Зокрема, сьогодні ворог використав лише 4 крилаті ракети "Калібр", хоча за даними ГУР МОУ, ворог здатний виробляти цей тип ракет у кількості кілька десятків щомісяця. Росіяни дуже давно використовують таку малу кількість "калібрів" і, ймовірно, накопичує ці ракети. Можна також припустити, що те виробництво ракет, яке росіяни сьогодні мають, є неправдивою інформацією і виробляється значно менша кількість ракет. Однак, лише аналіз атак за довгий час, до прикладу пів року, може дати певну інформацію. У короткостроковій перспективі вірогідно назвати причини зменшення застосування ракет для ударів по території України складно. Зараз дійсно кількість випущених ракет і самих атак значно менша, ніж це було в попередній період", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у росіян недостатньо сил та засобів для масштабних атак.

Крім того, ми раніше інформували, скільки типів ракет РФ використала для атаки на Україну.

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