РФ знову активізувалася на Лимано-Куп'янському напрямку: за добу 23 рази атакувала авіацією

На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої спроби "промацати" оборону ЗСУ.

Російські окупанти знову намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку та масштабно застосовують авіацію.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На Лимано-Куп'янському напрямку противник відновив свої спроби промацати нашу оборону. Зокрема, тричі в районі Макіївки намагався атакувати наші позиції і безуспішно, вони були відбиті", – каже Євлаш.

За його словами, сьогодні на цьому напрямку зафіксували один із високих показників використання авіації противником – 23 рази росіяни застосували свою тактичну та армійську авіацію, зокрема штурмовики Су-35, також Су-25 та гелікоптери К-52.

"Точність вогню окупантів залишається низькою, вони все ще бояться залітати в зону ураження нашого ППО, працюють на максимально віддалених дистанціях. 566 обстрілів завдав противник по позиціям наших оборонців. Ще 6 ударів здійснив своїми дронами-камікадзе", – каже речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Своєю чергою Сили оборони на Лимано-Куп'янському напрямку знищили:

121 окупанта;

20 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 2 танки, 4 бойові броньовані машини та 7 гаубиць та мінометів;

1 зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска" (це щось на кшталт німецького "Гепарда");

1 станцію радіо-електронної боротьби 934Б, призначену для перехоплення радіоперемовин;

1 склад з боєприпасами польовий та 2 укриття типу бліндаж.

Раніше начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

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