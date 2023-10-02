РФ знову атакувала Херсон – цивільному відірвало ногу (фото, відео)

Окупаційна армія РФ знову атакувала Херсон 2 жовтня – відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 10:00 війська РФ обстріляли транспортне підприємство у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни обстріляли Херсон артилерією.

"Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний", - розповів він.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Закривавлений поліцейський значок / Фото: Ігор Клименко

Пошкоджена машина КОРДу внаслідок обстрілів / Фото: Ігор Клименко

Пошкоджена машина КОРДу внаслідок обстрілів / Фото: Ігор Клименко

"Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані", - додав Клименко.

Нагадаємо, окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії в ніч проти 2 жовтня – постраждали мама з двома доньками.

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