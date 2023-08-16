РФ знову атакувала Херсон: влучання в освітній заклад та територію лікарні, є поранені

Окупанти обстріляли в Херсоні освітній заклад та територію лікарні.

Російські окупанти вранці 16 серпня знову обстріляли Херсон, на момент атаки повітряну тривогу в області не оголошували. Загарбники відкрили вогонь по освітньому закладу та території лікарні. Наразі відомо про трьох поранених.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Один із постраждалих – це пацієнт медзакладу. Чоловік 55 років проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина.

У Зеленівці окупанти атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували.

У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі.

Нагадаємо, 13 серпня під час обстрілу Херсонщини загинула ціла родина, зокрема дві дитини — 12-річний хлопчик та дівчинка 23 днів.

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