РФ знову "гатила" по Херсону з артилерії: відомо про загибель 3 жінок

Увечері 28 вересня окупанти з артилерії відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона.

У четвер, 28 вересня, російські окупанти знову обстріляли Херсон з артилерії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, наразі відомо про трьох загиблих жінок. Інших деталей про злочинну атаку ворога він не уточнив.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що за цим фактом розпочато провадження.

"За даними слідства, 28 вересня 2023 року близько 18:00 російські військові вкотре відкрили вогонь, ймовірно з артилерії по житловим кварталам Херсона. Попередньо, унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей. Дані щодо потерпілих уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 27 вересня, окупанти вбили жителя Херсона на порозі власного будинку.

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