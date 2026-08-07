РФ знову хоче кинути в бій війська КНДР: експерт назвав регіон під найбільшою загрозою

Військові КНДР

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Північнокорейські військові можуть знову долучитися до бойових дій на боці Росії, зокрема до штурмових операцій проти України.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак, коментуючи відео зі спільними навчаннями військових КНДР та РФ, інформує УНІАН.

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«У Росії та Північної Кореї залишився присмак успішності. У 24-му році Північна Корея дуже вдало їм допомогла, відправила свій спецназ. Ми спочатку його недооцінили. Але вони дійсно виявилися мотивованими, в полон не здавалися. Дійсно завдали нам клопоту і навіть навчилися збивати наші дрони, задіявши стратегію, що один приманює, двоє стріляють», — зазначив. Ступак.

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За словами експерта, саме це, на його думку, переконало Москву та Пхеньян у результативності такої взаємодії.

«Це все призвело до того, що РФ та КНДР почали вважати таку співпрацю позитивною і, відповідно, можливою для продовження», — сказав Ступак.

Він також припустив, що Росія, ймовірно, знову пообіцяла Північній Кореї певні вигоди в обмін на відправлення нової групи спецпризначенців.

Експерт звернув увагу, що після інтенсивних боїв у Курській області російська армія не використовувала військових КНДР у піхотних штурмах безпосередньо проти України.

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«Як варіант, що вони можуть стати тим вістрям спису, яке буде штовхати Чернігівську область. Про Чернігівську область — є загроза, 100-200 кв км окупувати та створити напруженість. Як варіант, вони можуть з’явитися там», — зауважив експерт.

Водночас Ступак наголосив, що за останні роки українські військові значно вдосконалили тактику застосування безпілотників.

«Але наші ж військові за ці два роки так само з’їли не один десяток собак на стратегії використання дронів. Тому зараз легкої прогулянки для північнокорейських солдатів не буде. Бо тільки українських дронів щоденно, FPV-дронів, підіймається в повітря майже 6 тис. Тому ця стратегія, як вони збивали ці дрони, вже такого не буде», — зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання, чи можуть військових КНДР перекинути й на інші ділянки фронту, Ступак назвав найімовірнішими північні напрямки.

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«З точки зору російського командування, їх можна було б використати на Чернігівщині. Можливо, трохи Сумська чи Харківська область. Але кидати в штурми десь на Донеччину… Російських військ на території України зараз 720 тис. Мені здається, що більш доцільно їх було б використати десь на новому напрямку. Але звісно, все залежить від російського командування — як вони там собі нафантазують», — заявив Ступак.

Коментуючи відео, на якому північнокорейські військові перебувають разом із росіянами, експерт звернув увагу на місце зйомки.

«Вони стоять у бліндажі, незрозуміло, в якому регіоні, в який час було знято. Але є передчуття, що якщо вони стоять у бліндажі, то це навряд про розслаблений регіон. Тобто це не Владивосток, Магадан, а щось максимально приближене до лінії розмежування. Можливо це 100-20 кілометрів, де все одно треба перебувати з дотриманням заходів безпеки», — додав експерт.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея пішла на суттєву ескалацію своєї участі у війні Росії проти України, перекинувши до РФ не лише нову партію з понад 100 балістичних ракет, а й спеціалізовані ракетні підрозділи.

Ми раніше інформували, що Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23.

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