РФ знову може рушити на Київ з Білорусі: французький аналітик назвав головну перешкоду для Путіна

Війська РФ та Білорусі

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Новий наземний наступ російських військ на Київ із території Білорусі був би для Москви надзвичайно складним.

Про це Клеман Молен написав у соцмережі Х.

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Аналітик звернув увагу на зміни, які відбулися на північному кордоні України після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, оборонні позиції значно посилили навколо Чернігова, а також у районах Чорнобиля та на північний схід від Житомира.

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За його словами, українські військові облаштовують кілька оборонних рубежів, встановлюють загородження та мінують дороги.

«Українські укріплення та колючий дріт починаються безпосередньо на кордоні; наразі навколо Чернігова розгорнуто масивну лінію оборони (+ 2 менші лінії перед містом і 3 — ближче до кордону), а поблизу Чорнобиля та на північному сході від Житомира тривають важливі підготовчі роботи. Україна вирубує великі ділянки лісів, щоб розставити колючий дріт», — йдеться в його повідомленні.

Молен наголошує, що повторити швидке просування, яке російські війська намагалися здійснити на початку повномасштабної війни, тепер буде значно важче.

Росія вже не матиме переваги раптовості, а природні умови північної частини України разом із підготовленою системою оборони створюють додаткові перешкоди для наступу.

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«Цього разу не буде жодних несподіванок, а рельєф місцевості не на користь Росії: заміновані дороги, величезні ліси та болота не дозволять провести швидкий наступ. Наземний наступ на Київ триватиме роками», — прогнозує аналітик.

Водночас Молен допускає проведення Росією локальних атак на півночі Сумської та сході Чернігівської областей.

Однак, на його думку, без залучення сотень тисяч військових такі дії навряд чи матимуть стратегічний ефект.

Окремо аналітик звернув увагу на потенційні наслідки для Білорусі. Якщо Росія вдруге спробує використати білоруську територію для наступу на Україну, Київ може завдати удару по Білорусі.

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При цьому, за оцінкою Молена, Мінськ абсолютно не готовий до такого розвитку подій.

Раніше повідомлялося, що усі реактивні «Шахеди» Росії, які атакують Київ останніми днями, летять по одному і тому ж маршруту, а саме вздовж кордону із Білоруссю. Найімовірніше, вони використовують білоруські мобільні мережі.

Ми раніше інформували, що терміновий візит Лукашенка до Москви та інтенсифікація ударів по Україні є складовими єдиного плану Кремля щодо підвищення градуса напруженості напередодні американських виборів.

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