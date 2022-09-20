РФ знову обстріляла Сумщину: пошкоджено будинки, амбулаторію і "денацифіковано" козу

Російські окупанти у вівторок, 20 вересня, вкотре обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, загарбники обстріляли село Юнаківка Сумського району. Зафіксовано понад 10 вибухів. Деякі снаряди розірвалися просто на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі, у двох будинках вибиті всі шибки. Також уламками вибиті вікна у Юнаківській амбулаторії.

Поблизу одного домогосподарства внаслідок обстрілу вбило козу.

У прикордонній Білопільській громаді також було неспокійно.

Росіяни з мінометів обстріляли село Ободи. Усього військові зафіксували 10 вибухів. Пошкоджені щонайменше 5 будинків мирних жителів – вибиті вікна, зруйновані стіни.

Нагадаємо, що у Запоріжжі окупанти завдали низку ракетних атак.

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