Війна в Україні / © Getty Images

Російські окупаційні війська й надалі прагнуть повністю захопити Донбас. Москва визначила новий термін реалізації цього плану — вихід на адміністративні кордони Донецької області до квітня 2026 року. Водночас такі дедлайни РФ змінювала вже неодноразово.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, коментуючи поточні плани російської сторони. Позицію України він озвучив в інтерв’ю виданню LB.ua.

За його словами, стратегічні наміри російського командування залишаються незмінними протягом тривалого часу, а нова дата фактично лише замінила попередні терміни.

Павло Паліса зазначив, що курс РФ на захоплення всього Донбасу зберігався протягом усього 2025 року. Наразі ж окупаційне командування орієнтує війська на кінець березня або початок квітня 2026 року. Водночас, за оцінкою української сторони, виконати це завдання у визначені строки Росія не здатна.

«Мільйон раз переносилися. Я особисто не бачу спроможностей у рашки виконати цю задачу в термін», — наголосив Паліса.

Плани і напрямки

За словами заступника керівника ОП, паралельно російські війська розглядають створення так званих буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

На стратегічному рівні в РФ також обговорюють можливість наступу на Одесу та Миколаїв. Водночас ці напрямки наразі не входять до числа першочергових для російського генералітету.

Паліса пояснив, що вище командування РФ, зважаючи на наявні ресурси, поки не вважає такі плани реалістичними. Основним завданням для окупантів залишається саме Донбас, а також створення передумов для потенційного оперативного успіху на Запорізькому напрямку.

Він додав, що станом на тепер реалізувати оперативний успіх вдалося лише українським силам. Тимчасову окупацію частини Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення Паліса пов’язав з фактором раптовості, який згодом було втрачено.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Російської Федерації просувається в Україні найповільнішими темпами, ніж будь-які інші війська за понад 100 років воєн.

Ми раніше інформували, що армія РФ просунулася в місті Вовчанськ та в районах сіл Пазено та Дронівка на Слов’янському напрямку.