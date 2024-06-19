РФ знову підняла бомбардувальники Ту-95: коли можуть бути пуски ракет

Якщо виліт бойовий, а ракети Х-101 в повітряному просторі України очікуються приблизно о 03:00-04:00 ночі.

У Росії з авіабази "Оленья" злетіли 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють моніторингові Telegram-канали, якщо виліт бойовий, пуски відбудуться приблизно о 02:00-03:00, а ракети Х-101 в повітряному просторі України очікуються приблизно о 03:00-04:00 ночі.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – додали у Повітряних силах.

Крім того, на півдні зафіксовано рух ворожих безпілотників типу "Шахед". За інформацією Повітряних сил, ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у північно-західному напрямку.

Раніше експерт пояснив, чому російські безпілотники долітають аж до Львівської області.

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