РФ знову підняла бомбардувальники Ту-95: коли можуть бути пуски ракет

Якщо виліт бойовий, то ракети Х-101 в повітряному просторі України очікуються приблизно о 03:50.

У Росії з авіабази "Оленья" злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це пишуть моніторингові Telegram-канали. Повітряні сили поки інформацію не коментують.

Якщо це бойовий виліт, то входження бортів до Саратовської, Волгоградської областей та Каспійського регіону очікується розрахунково з 02:50 по 03:50.

Відповідно запуск ракет Х-101/55 та їхнє можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи 03:50.

Станом на 23:20, за інформацією моніторингових каналів, у повітрі 2 борти Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

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