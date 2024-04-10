РФ знову погрожує "наступом" на правобережну Херсонщину: що кажуть в ОВА

Росія поширює чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), щоб залякати жителів півдня України.
Російська пропаганда вкотре поширює чергову ІПСО про можливий "наступ" окупантів на правобережну Херсонщину.
Про це попереджає Херсонська ОВА.
"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда – проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", – йдеться в повідомленні.
В ОВА запевнили, що ситуація в області – під повним контролем Сил оборони України.
Раніше ми писали, що РФ закинула нову ІПСО – про евакуацію з Харкова та його околиць.
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