РФ знову погрожує "наступом" на правобережну Херсонщину: що кажуть в ОВА

Російська пропаганда вкотре поширює чергову ІПСО про можливий "наступ" окупантів на правобережну Херсонщину.

Про це попереджає Херсонська ОВА.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда – проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", – йдеться в повідомленні.

В ОВА запевнили, що ситуація в області – під повним контролем Сил оборони України.

Раніше ми писали, що РФ закинула нову ІПСО – про евакуацію з Харкова та його околиць.

Читайте також: