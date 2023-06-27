РФ знову вдарила по Краматорську: є поранені, зокрема дитина (відео)

Увечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області.

Керівник Донецької ОВА Кириленко підтвердив, що росіяни влучили поблизу кафе, де було велике скупчення людей.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб. Пораненим надаватимуть всю необхідну допомогу"", — зазначив Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Пізніше Кириленко уточнив, що внаслідок ракетного обстрілу Краматорська 15 людей отримали поранення. Про це передає "Радіо Свобода".

Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську.

"Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке", - зазначив він.

За інформацією кореспондента "Донбас Реалії" Сергій Горбатенка, який працює на місці події, внаслідок обстрілу є поранені, під завалами перебувають люди.

"Сьогодні ввечері росіяни вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. Про хід робіт будемо інформувати додатково", - зазначає Краматорська міська рада.

Окупанти знову вдарили по Краматорську, є жертви

За даним джерел "Української правди", росіяни вдарили з системи С-300. За їхньою інформацією, серед цивільних є поранені, зокрема, одна дитина.