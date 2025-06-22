Новий удар по полігону на Миколаївщині / © ТСН.ua

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Сьогодні, 22 червня, російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями», — йдеться в повідомленні.

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У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені.

«Для детального з’ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи», — додали у пресслужбі.

Місце удару, назву бригади і кількість загиблих не вказують.

Проте Telegram-канал «Николаевский Ванек», який пов’язують з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, повідомляє, що удар був саме на Миколаївщині.

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За інформацією каналу, внаслідок удару щонайменше троє людей загинули.

У пабліку скаржаться, що розвідувальний дрон росіян нібито висів над полігоном приблизно 20 хв., і ніхто його не збив.

UPD

Пізніше у Сухопутних військах уточнили, що внаслідок удару станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

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Нагадаємо, що президент Зеленський призначив Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Його попередник Михайло Драпатий подав у відставку через російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.

До цього був ще один удар — на Сумщині. Тоді внаслідок атаки РФ по полігону загинули шестеро бійців, ще понад десятеро поранені.