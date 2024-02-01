РФ знову вивела у Чорне море 2 ракетоносії: наскільки серйозна загроза

Російські окупанти, сьогодні, 1 лютого, тримають в Чорному морі 2 ракетоносії із сумарним залпом 16 ракет типу "Калібр".

Про це заявила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає FREEДОМ.

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"Станом на цей момент, ракетоносіїв у морі два. Це фрегати, кожен з яких заряджений по 8 ракет, тобто сумарний зал може бути 16 ракет типу “Калібр”. Це говорить про те, що ворог продовжує тримати напругу на морському напрямку, розуміючи, що інших способів впливу на морі в нього фактично не залишилося, за винятком переваги в небі й там, де він час від часу дозволяє собі активність тактичної авіації", – сказала вона.

За словами Гуменюк, порівняно із кінцем грудня 2023 року, активність на морському напрямку знизилася. Тепер росіяни більше зосереджені на збиранні інформації, аніж на використанні літаків тактичної авіації для доправлення вибухонебезпечних предметів у напрямку навігаційного коридору.

"Зараз, протягом цього року ми не спостерігаємо такої активності. Вони не дозволяють собі таких капостей у цьому напрямку, оскільки урок зникнення одного з літаків у районі острова Зміїний ними засвоєний добре", – каже речниця ОК "Південь".

Раніше в ГУР повідомили про знищення великого ракетного катера РФ “Івановєц” (відео).

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